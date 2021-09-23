Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Обсуждение необходимости возвращения Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе провели на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН министры иностранных дел России и Великобритании Сергей Лавров и Элизабет Трасс. Об этом 23 сентября рассказал представитель британского МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Они обсудили необходимость возвращения Ирана к переговорам по ядерной программе», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, представитель МИД Британии добавил, что Лавров и Трасс также провели обсуждение ситуации в Афганистане, включая необходимость формирования афганского инклюзивного правительства радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что встречу с новой главой МИД Великобритании Элизабет Грасс провёл руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.