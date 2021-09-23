Челябинск, 23 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Челябинске студентов Южно-Уральского госуниверситета частично перевели на дистанционное обучение. Текст распоряжения ректора Александра Шестакова опубликован в паблике «Объединенный совет обучающихся ЮУрГУ» в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Такая мера действует с 23 сентября 24 октября. Причиной стала ситуация с коронавирусом. В удалённом режиме студенты будут заниматься на потоковых лекциях. При этом практические, семинарские занятия и т.д. проведут в стенах вуза.

Занятия по физкультуре планируется проводить малыми группами и за пределами спорткомплекса. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области снова растёт число выявленных носителей коронавируса.