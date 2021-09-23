Москва, 23 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В России пиковые значения инфляции, скорее всего, будут пройдены в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил эксперт Института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов. Так он прокомментировал прогноз Минэкономразвития РФ, согласно которому инфляция в РФ по итогам 2021 года в России составит 5,8%.

Инфляция

«На наш взгляд, это возможно лишь при исключительно благоприятном сценарии развития ситуации с ценами, что на текущий момент представляется маловероятным, — сказал Сафонов. — Согласно прогнозам Института «Центр развития», даже в случае умеренно благоприятного сценария с учётом уже принятых решений ЦБ по ключевой ставке по итогам 2021 года инфляция окажется выше 6%, хотя и незначительно. По нашему мнению, значительного превышения данного значения ждать не стоит. Пиковые значения инфляции, скорее всего, будут пройдены в ближайшее время, после чего последует её плавное снижение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что инфляция приводит к ухудшению качества жизни граждан России, так как они вынуждены переходить на менее качественную продукцию.