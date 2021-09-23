Казань, 23 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 23 сентября зарегистрирован 26 641 случай инфицирования коронавирусом, из них 54 — за прошедшие сутки. Данные об этом приводит республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 23 023 ковид-пациента, скончались 724 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 39 пациента, количество летальных исходов увеличилось на три.

Госпитализировали за прошлый день 18 человек, 36 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 18 носителей вируса, 13 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии ежедневно у главы республики Рустама Минниханова проходят рабочие встречи с руководством регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, министром здравоохранения и сотрудниками управления Роспотребнадзора, где обсуждается текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация.

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