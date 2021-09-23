Москва, 23 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Для того, чтобы борьба с «теневой» занятостью в РФ была эффективной, власти должны использовать и мягкие, и жесткие методы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала планы Минтруда РФ заняться выявлением и легализацией «теневой» занятости.

Pixabay.com Теневая экономика

«Теневая» занятость — это серьезная и сложнорешаемая проблема для нашей экономики и общества. В России доля «теневого» сектора больше, чем в большинстве развитых стран. Конечно, необходимо принимать меры для её сокращения. Но какими методами? Если серьезными наказанием и административными методами, то эту проблему можно загнать в тень еще глубже, а если предоставить льготный период для лояльного выхода из тени, то процент желающих легализоваться может быть минимальным. Здесь нужны, скорее всего, методы, сочетающие в себе и мягкий период, и жёсткую ответственность за нежелание выйти из тени, — сказала Иванова-Швец.

Он отметила, что основной аргумент российского бизнеса, находящегося в тени, состоит в том, что слишком высокие налоги не позволяют ему вести законную деятельность.

«Но в нашей стране не самая большая налоговая нагрузка. И зачастую это (уход в тень — прим. ИА REGNUM) продиктовано стремлением получить максимум прибыли в краткосрочном периоде, не рассчитывая на длительный период деятельности, и неуверенностью в завтрашнем дне, — сказала эксперт. — Все это стоит учесть при разработке мероприятий по легализации теневой занятости. И прежде всего сделать все возможное, чтобы самим работникам было выгодно официальное трудоустройство, и они не соглашались на всякие «черно-серые» схемы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ подготовил проект плана по фиксации теневой занятости и её последующей легализации.