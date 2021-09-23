Новосибирск, 23 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Заельцовском районе Новосибирска в эксплуатацию введён ещё один из проблемных объектов — дом по улице Кавалерийская, 3/1 стр. Квартиры получили почти 180 участников долевого строительства. Об этом сообщает министерство строительства региона

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Строительство жилья

Напомним, что строительство дома стартовало ещё в 2013 году. Сроки ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором по проекту 225 квартир, переносились неоднократно. 21 сентября 2021 года было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

По официальным данным, в 2021 году это уже седьмой долгострой, который удалось достроить и ввести в эксплуатацию. Решены проблемы более 1650 обманутых дольщиков.

Ещё 12 домов одобрены наблюдательным советом ППК «Фонд»: восемь домов — на достройку, четыре — на выплату дольщикам компенсации. Будут решены проблемы ещё более 2,5 тысяч дольщиков.