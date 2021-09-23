Томск, 23 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Мужчина, напавший на фельдшера скорой медицинской помощи в Томске, привлечён к ответственности. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Томской области.

Скорая

Ночью 23 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе Томска совершено нападение на фельдшера скорой.

По предварительным данным, машина скорой прибыла на вызов, поступивший с улицы Иркутский тракт. Помощь требовалась пострадавшему мужчине. Однако во время осмотра он начал вести себя агрессивно и причинил медработнику телесные повреждения.

Нападавший 1986 года рождения задержан и доставлен в ОМВД. Он привлечён к административной ответственности (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство»).

Кроме того, сотрудники полиции назначили необходимые экспертизы по факту причинения телесных повреждений.

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