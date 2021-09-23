Москва, 23 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. К концу 2021 года не предвидится существенного ослабления курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

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«Высокие цены на нефть и газ и монетарно-фискальная риторика центральных банков стран — мировых лидеров по-прежнему остается определяющим фактором для валютного курса рубля, — сказала она. — Однако позитивное воздействие на курс рубля динамики рынка углеводородов может быть нивелировано рисками китайской экономики, геополитическими рисками и неустойчивой динамикой мировых торговых площадок. Рисков существенного ослабления курс рубля к концу 2021 года не предвидится».

При этом она уточнила, что рост мирового госдолга, дефициты госбюджета и рост инфляционных ожиданий в России продолжат негативно сказываться на курсе российской валюты.

«Также возможно нарастание геополитических рисков и усиление давления на Россию на мировой арене. В том числе нарастание угрозы санкций и антироссийских мер различного характера. К концу года на фоне ухудшения геополитической обстановки могут усилиться отток капитала из России, что также способствует девальвации рубля», — добавила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова назвала причины, по которым курс рубля выглядит недооцененным.