Пенза, 23 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 237 человек, накануне заболел 241 житель. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 23 сентября в регионе всего зарегистрировали 68 885 заражений.

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Выздоровели за все время 57 045 жителей, в том числе за сутки — 62 человека. Скончались с начала наблюдения 2558 ковид-пациентов, из них за прошлый день — 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки скончались от коронавирусной инфекции 820 человек, что является самым большим показателем в сентябре и повторением суточного максимума с начала пандемии.

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