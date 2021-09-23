Москва, 23 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Курс рубля выглядит недооцененным из-за текущих макроэкономических и фундаментальных причин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о недооцененном курсе рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Если оценивать по индексу бигмака, то курс российской валюты занижен на 68%, а с учетом уровня ВВП на душу населения — на 47% (по оценке The Economist). Впрочем, валютные курсы большинства развитых и развивающихся стран мира, за исключением Швейцарии, Швеции, Норвегии, недооценены по отношению к доллару, согласно индексу бигмака, который не является серьезным экономическим показателем оценки валютного курса», — сказала Степанова.

По ее словам, с точки зрения экономической теории курс рубля выглядит недооцененным из-за текущих макроэкономических и фундаментальных причин: высоких цен на углеводороды, металлы, продовольственные сырьевые товары, бюджетного правила, положительного сальдо платежного баланса, низкого уровня внешнего долга и большого объема международных резервов страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников заявил, что курс рубля к концу 2021 года может укрепиться по отношению к доллару.