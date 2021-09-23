Москва, 23 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В детстве мечты о будущих профессиях у жителей России в зависимости от пола были разные, Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

«Славнефть-ЯНОС» Конкурс «Лучший по профессии»

Мужчины в детстве чаще всего мечтали стать космонавтами (11%), военными (10%), водителями (9%), летчиками (8%). По 3% мужчин хотели освоить профессии полицейского, машиниста поезда, бизнесмена или спортсмена, по 2% — автомеханика или программиста.

Женщины в детстве в основном мечтали стать врачами (19%) и учителями (16%). По 4% женщин хотели освоить профессию юриста, продавца, актрисы или дизайнера. По 3% желали стать военнослужащими, певицами, поварами, стюардессами или ветеринарами по 2% — балеринами и бухгалтерами.

Опрос проведен 16−20 сентября 2021 года. Опрошены 1000 мужчин и женщин старше 18 лет в 430 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы — эти профессии наиболее востребованы в 2021 году.

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