Москва, 23 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Инфляция приводит к ухудшению качества жизни граждан России, так как последние вынуждены переходить на менее качественную продукцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

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«Объективные темпы инфляции не одинаковы для людей и семей с различным уровнем доходов. Необходимо учитывать не только фактический рост цен на конкретные товары, но и характер изменения потребительской корзины россиян. Имеет смысл говорить про общую тенденцию к ухудшению качества жизни. При этом рост цен на конкретные товары попросту сокращает объём спроса на них», — заявил Манжос.

Эксперт привёл в пример курильщиков, которые зачастую не сокращают потребление сигарет, несмотря на то, что цена на них сильно выросла за несколько минувших лет.

Рост доходов большинства из них не поспевает за темпами удорожания табачных изделий, и логичным шагом становится переход на более дешёвые марки и сорта.

«В подобной ситуации курильщик тратит сопоставимые деньги на менее модный и качественный товар. Но с формальной точки зрения его затраты на сигареты увеличиваются не так сильно. Он просто вынужден изменить свои потребительские привычки», — пояснил экономист.

Другим примером может выступать текущий рост популярности относительно дешёвых автомобилей российских марок.

«Основной причиной этого выступает то, что люди не имеют денег на более дорогую покупку или не желают оформлять большой кредит. Мы наблюдаем ситуацию, когда примерно за те же деньги, что и несколько лет назад, вынужденно приобретается менее престижный аналог с худшими потребительскими качествами. Это характерно и для товаров повседневного спроса, таких как продовольствие, лекарства, одежда, косметика, и так далее», — указал Манжос.