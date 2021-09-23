Пермь, 23 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Студента, который проходит по громкому делу о стрельбе в вузе Перми, могут перевезти в больницу «Матросской тишины», а инвалидность не поможет смягчить приговор. Такое мнение выразила на своей странице в соцсети член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Dailymotion.com Заключенный за решеткой

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«Инвалидность ему, разумеется, установят. И скорее всего, перевезут в Москву, в больницу «Матросской тишины». Инвалидность не будет поводом для того, чтобы не дать ему ПЖ (пожизненный срок). Поводом для смягчения наказания может стать другое — а именно возраст, аффект, психические отклонения (не до состояния, когда признается невменяемым. И в этом случае его в колонию не отправят, а поедет он на принудительное лечение в психиатрическую больницу). В колонии без ноги он будет жить как все. У нас около 20 тысяч инвалидов сидят. Среди них есть не только без ног и без рук, но и лежачие. За стрелком будут ухаживать сокамерники (санитаров в колониях ПЖ фактически нет). За пару пачек чая и сигарет. Протез его могут сделать за счет государства. Но не сразу и не особенно хороший», — сказала она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, днем 20 сентября на территории Пермского государственного национального исследовательского университета совершено страшное преступление. Вооруженные студент открыл стрельбу по прохожим и тем, кто находится в университетском корпусе. По данным минздрава региона, погибли шесть человек, числится 43 пострадавших. При задержании стрелок оказал сопротивление и получил ранения. В критическом состоянии он находится в больнице Перми. Ему проведена операция по ампутации части ноги.