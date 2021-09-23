Джакарта, 23 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Турция и Индонезия укрепляют сотрудничество в аэрокосмическом секторе, сообщает Republika.

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В заявлении посольства Индонезии в Анкаре говорится, что PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) и Turkish Aerospace подписали меморандум о взаимопонимании в сфере расширения производства самолетов N219.

Восстановление мировой экономики может произойти только в том случае, если пандемия находится под контролем, и страны могут работать вместе и помогать друг другу для восстановления экономики. Индонезия вместе с другими развивающимися странами открывает как можно более широкие возможности для качественных инвестиций.

Стороны намерены сотрудничать в области технической поддержки проекта разработки Turkish Aerospace, а также в совместной разработке и производстве N245.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии заявил, что общественности стоит привыкнуть к пандемии.

Подробнее в материале:Минздрав Индонезии: пандемия закончится только через пять лет