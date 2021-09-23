Мурманск, 23 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Мурманской области еще три компании получили статус резидента Арктической зоны РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, инвесторы планируют построить в регионе гостиницу и открыть продовольственные магазины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Компания «НОРДЕРН» построит в Печенгском округе гостиничный комплекс. Объем инвестиций, согласно бизнес-плану, составляет более 25 миллионов рублей. Будет создано 15 новых рабочих мест. Компания «Огни Заполярья» реализует проект по строительству складской недвижимости в Мурманске. Инвестор «Арктический проект» вложит 14 миллионов в строительство двух продовольственных магазинов в Кольском районе и откроет 8 новых рабочих мест.

«Преференции получают представители малого и среднего бизнеса. Теперь в Мурманской области зарегистрировано 77 резидентов Арктической зоны, которые в сумме инвестируют в регион порядка 91 миллиарда рублей», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России статус резидентов АЗРФ получили 214 компаний. Сумма заявленных инвестиций — 273,226млрд. рублей.