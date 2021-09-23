Железноводск, Ставропольский край, 23 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Ставропольском крае оказывают помощь пострадавшим в ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутной «Газели». В больницы края попали после аварии 16 человек. Двоих отпустили домой после оказания первой помощи. В настоящее время находятся на лечении 14 пострадавших, сообщили 23 сентября в пресс-службе краевого минздрава.

Mos.ru В больнице

«Десять человек сейчас проходят лечение в городской больнице Железноводска. Еще четверо — в городской больнице города Пятигорска. Пострадавшим оказывается в полном объеме вся необходимая медицинская помощь врачами высокой квалификации» , — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, авария в городе Железноводске произошла вечером 22 сентября. Водитель автомашины «Тойота» не справился с управлением на скользкой от дождя дороге и выехал на полосу встречного движения, врезавшись в маршрутную «Газель», ехавшую из Минеральных Вод. На месте ДТП скончались водитель и пассажир иномарки.