Сеул, , 12:01 — REGNUM В Южной Корее сформирован комитет по вопросам космической обороны, в состав которого вошли 43 человека, в том числе, гражданские эксперты. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ВВС страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Церемония начала работы нового органа, целью которого является расширение присутствия Южной Кореи в космосе и укрепление обороноспособности, состоялась 23 сентября в главном штабе ВВС в Керендэ.

Известно, что сопредседателями комитета являются начальник штаба ВВС генерал Пак Ин Хо и директор Корейского института аэрокосмических исследований Ли Сан Нюль.

Напомним, что в августе генерал Пак Ин Хо и глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд подписали соглашение о создании совместного консультативного органа по космической политике.

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