Сеул, 23 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Южной Корее сформирован комитет по вопросам космической обороны, в состав которого вошли 43 человека, в том числе, гражданские эксперты. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ВВС страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Церемония начала работы нового органа, целью которого является расширение присутствия Южной Кореи в космосе и укрепление обороноспособности, состоялась 23 сентября в главном штабе ВВС в Керендэ.

Известно, что сопредседателями комитета являются начальник штаба ВВС генерал Пак Ин Хо и директор Корейского института аэрокосмических исследований Ли Сан Нюль.

Напомним, что в августе генерал Пак Ин Хо и глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд подписали соглашение о создании совместного консультативного органа по космической политике.

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