Гатчина, Ленинградская область, 23 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Мать и отца новорожденной девочки из Гатчины подозревают в покушении на ее убийство. После глубокого обследования ребенка врачи нашли у нее тяжелые переломы. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Pixabay.com Младенец

Трехмесячную малышку в тяжелом состоянии молодые родители привезли в больницу в ночь на 22 сентября. Внешних признаков насилия у ребенка тогда обнаружено не было, тем более, как стало известно ИА REGNUM от источников, знакомых с ситуацией, ребенок родился с заболеванием, и с самого рождения наблюдался у врачей.

Однако после глубокого обследования у младенца были обнаружены многочисленные переломы рёбер и черепа.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

«В настоящее время 23-летний мужчина и 29-летняя женщина задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения», — сообщили в СК.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Ленинградской области.