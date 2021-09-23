Париж, , 12:07 — REGNUM Разговор президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Джо Байдена, состоявшийся на фоне скандала с контрактом на подлодки, стал начальной точкой на пути восстановления доверия. Об этом министр-делегат по вопросам внешней торговли при французском МИД Франк Риестер заявил 23 сентября в эфире телеканала France 2.

Эммануэль Макрон и Джо Байден Présidence de la République France

Он отметил, что инцидент с французскими субмаринами, от производства которых отказалась Австралия из-за партнёрства AUKUS, подорвал доверие между Францией и США. Дискуссия президентов стала первым шагом к преодолению кризиса в отношениях.

«Инцидент еще не исчерпан, сейчас лишь первый этап по выходу», — заявил Риестер.

Французский министр отметил, что не знает, просил ли Байден у Макрона извинений за ситуацию. По его словам, лидеры обеих стран заявили о заинтересованности в дальнейшей совместной работы.

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Париж и Вашингтон — союзники, перед ними стоят вызовы в области обороны, коммерции и экономики, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия из-за вступления в альянс AUKUS с Великобританией и США разорвала крупный контракт на строительство для неё французских подлодок. Франция отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций.

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