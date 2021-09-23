Канберра, , 11:57 — REGNUM Австралия заручилась широкой поддержкой Конгресса США в своём стремлении создать собственный атомный подводный флот в рамках трёхстороннего партнёрства с Вашингтоном и Лондоном AUKUS. Об этом 23 сентября в ходе онлайн-брифинга сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

Подводная лодка Army.lv

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«Нашу позицию в Соединённых Штатах понимают и уважают, и это является основой для нового уровня взаимодействия наших стран», — отметил глава австралийского правительства.

Моррисон подчеркнул, что усилия Канберры положительно оценили как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США.

«Это позволит нам быстро перейти к следующему этапу сотрудничества в рамках партнерства AUKUS, — цитирует ТАСС премьер-министра. — США видят и осознают ценность того, чего мы стремимся достичь, и готовы работать над этим вместе с нами».

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Австралии рассчитывают в рамках нового трёхстороннего партнёрства в сфере безопасности (AUKUS), направленного на поддержание стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, о создании которого Австралия, Великобритания и США объявили в середине сентября, получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде.

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Ранее министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что AUKUS —это не военный альянс. По её словам, партнёрство создавалось для того, чтобы вести обмен технологиями.

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