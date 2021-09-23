В Калуге с начала года в 251 ДТП погибли 15 человек
Калуга, 23 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Калуге с 1 января по 21 сентября 2021 года зарегистрировано 251 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 15 человек погибли, 318 человек получили ранения различной степени. Об этом 23 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.
Самыми частыми ДТП стали наезды на пешеходов — 81 случай, или 32,3% от общего количества происшествий. На пешеходных переходах произошло 49 ДТП: 19 — на нерегулируемых пешеходных переходах и 30 — на регулируемых.
На 66,7% больше стало ДТП на регулируемых пешеходных переходах. По вине пешеходов зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых два человека погибли. Основная причина — плохая видимость пеших участников дорожного движения, нарушения ПДД пешеходами и водителями.