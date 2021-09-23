Чебоксары, 23 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Ещё один чебоксарец стал жертвой мошенников, попытавшись получить интимные услуги. 25-летний горожанин остался без 800 тыс. рублей, поддавшись на угрозы расправы, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Правоохранители отмечают, что звонки от неизвестных мужчин начали поступать после того, как чебоксарец хотел воспользоваться услугами интимного характера, найдя соответствующее объявление в интернете. После того, как у него попросили предоплату, он понял, что связался с мошенниками, так как слышал о таких аферах.

По данным полиции, через несколько дней ему позвонил неизвестный и стал угрожать ему и его родственникам, вымогая деньги якобы за «снятие ограничений по бронированию». Звонки с угрозами поступали в течение нескольких часов,

«Испугавшись, чебоксарец сделал несколько переводов на продиктованные счета на сумму более 800 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По фактам мошенничества и вымогательства возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой мошенников стал 27-летний предприниматель из Чебоксар, который также хотел воспользоваться интим-услугами. В полиции он сообщил, что сначала у него попросили 3 тыс. рублей аванса, затем ещё 10 тыс. рублей в виде залога и всего выманили под разными предлогами более 200 тыс. рублей.