Уфа, 23 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Заморозки до —5°С ожидаются в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Publicdomainpictures.net Заморозка

Сообщается, что ночью и днем 24 сентября в республике температура воздуха может опуститься до —5°С. На некоторых дорогах ожидается туман, видимость менее 500 метров.

Отмечается, что в регионе существенных осадков не ожидается, днем по западу может пройти небольшой дождь. Столбик термометра днем может подняться до +18°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии побит температурный рекорд 1992 года.