Белгород, 23 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Карта луж Белгорода появилась в Сети. На неё нанесли регулярно подтапливаемые во время дождей места, сообщает 23 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Https://dorogi-onf.ru Лужа

На карте можно увидеть, какие перекрёстки полностью уходят под воду во время ливней, где улицы превращаются в каналы, а где лишь частично подтоплены. Наглядное пособие составили журналисты «Белпрессы» и просят пользователей дополнять карту.

Мэр города Юрий Галдун в августе 2021 года заявил, что построить ливневую канализацию по всему городу — одна из главных его задач. Однако сделать это «за один день, за год или даже за пару лет невозможно: слишком дорого и сложно». Поэтому карта луж, считают журналисты, поможет жителям выбирать пути объезда. В соцсетях список уже дополнили.