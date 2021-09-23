Таллин, , 11:53 — REGNUM Поправки в Закон об электронной связи Эстонии, касающиеся запуска сетей мобильной связи стандарта 5G, запрещают использование в сетях страны оборудования китайской Huawei. Об этом сообщил эстонский портал ERR, отметив, что «закон против Huawei» должен вступить в силу 15 декабря нынешнего года.

5G

Новые «запретительные» поправки были направлены на утверждение правительству министерством экономики и связи Эстонии, затем они поступят в парламент.

Поправки в большей степени касаются уже установленного китайского оборудования в сетях телекоммуникационной компании Elisa. Компания просила предусмотреть в законе компенсационный механизм, обещая заменить оборудование в течение трех лет. Государство в компенсации отказало, но установило срок замены до 2030 года.

Китайский инфотехнологический гигант Huawei — единственный из трех лидеров европейского рынка, производящих оборудование для пятого поколения мобильного интернета, не имеет европейского происхождения. В Европе 5G оборудование производят шведская Ericsson и финская Nokia.