Москва, 23 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В истории России было немало периодов, когда инфляция находилась на более высоком уровне, чем сейчас, при этом и с более высоким уровнем учётной ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«С точки зрения теории, повышение ставки Центробанка делает деньги более «дорогими» и замедляет темпы их обращения внутри страны. Это сдерживает рост цен», — заявил Манжос.

«Например, недавнее существенное понижение ключевой ставки в России сделало более доступными ипотечные кредиты. Это способствует росту цен на жилую недвижимость и, в конечном счете, разгоняет инфляцию в стране», — продолжил он.

Однако указанная закономерность действует лишь до определенной степени, и в какой-то момент повышение ставки ЦБ уже не даёт ожидаемого результата.

«В истории России неоднократно наблюдались периоды более высокой, чем в настоящее время инфляции с существенно более высоким уровнем учётной ставки. Поэтому между уровнем инфляции в стране и величиной ключевой ставки ЦБ всё же нет строгой зависимости», — указал экономист.

По его словам, в настоящее время для России оптимальный официальный уровень инфляции составляет около 4%.