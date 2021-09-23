Москва, 23 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Госдуме назвали логичным отказ от штрафов за превышение «средней скорости», передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

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«В любом случае, отказ МВД от многолетней практики штрафов за превышение вызывающего только недоумение и отсутствующего в ПДД скоростного режима логичен», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в телеграм-канале.

Это решение напрашивалось давно, считает парламентарий.

Законопроект ЛДПР, предусматривающий отмену наказания за превышение мифической «средней скорости», даже был принят в первом чтении, однако потом по непонятным причинам «завис», напомнил он.

Госавтоинспекция отказалась от штрафов водителей с помощью парных камер, которые фиксировали среднюю скорость автомобиля, сообщили изданию «Коммерсантъ» в ГУОБДД МВД России.