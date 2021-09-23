Ставрополь, 23 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров считает, что отдых на курортах Кавминвод привлекателен в любое время года. Он пригласил туристов посетить города-курорты на новогодние каникулы.

Павел Кузнецов. Горы Бештау вблизи Пятигорска. 1920-е

«Кавказские Минеральные Воды принимают туристов круглый год. Тут в любой сезон красиво и интересно. Если с планами на Новый год не определились — рассмотрите наши города-курорты», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

По словам губернатора, Пятигорск уже вошел в список десяти туристических направлений, наиболее доступных для размещения. Стоимость аренды жилья здесь на новогодние праздники в среднем составляет 2406 рублей в сутки. Согласно данным российского сервиса бронирования Tvil.ru, Пятигорск оказался среди десяти самых популярных мест отдыха, заняв 7-е место и расположившись между Петербургом и Калининградом.