Красногорск, 23 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Уровень суточного прироста числа новых случае заражения коронавирусом в Подмосковье пошел на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 23 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 936 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 50 случаев ниже аналогичного показателя 22 сентября. Тогда на территории региона выявили 986 новый случай, а днем ранее — 1101.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 21 438 случаев заражения коронавирусом.