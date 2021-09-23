Вашингтон, 23 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. На американскую певицу Ариану Гранде напал 23-летний Аарон Браун в её собственном доме. Об этом 22 сентября сообщило издание Obozrevatel.

Emma Ариана Гранде

По данным СМИ, Браун был вооружён ножом — он ворвался в особняк певицы и стал кричать, что убьёт её. Гранде также призналась, что нападавший преследовал её в течение семи месяцев.

Ранее Ариана Гранде решила выпустить собственный бренд косметики REM Beauty. Под этим товарным знаком она планирует выпускать тени для век, губную помаду, маркер и подводку для глаз, гель для бровей и многое другое.