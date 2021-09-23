23 сентября 2021 | Время чтения 12 мин

В первые месяцы своего правления Байден решил очень несложную задачу демонстрации того, что он не Трамп. Но со временем — а дела показательнее, чем успокаивающие слова — союзники стали беспокоиться в связи с тем, что в реальности разница между их курсом незначительна.

Александр Белов, , 13:27 — REGNUM Речь президента США Джо Байдена, с которой он выступил 21 сентября перед Генеральной Ассамблеей ООН, казалась возвратом к более счастливым временам, когда между Вашингтоном и его союзниками существовало полное взаимопонимание. Нынешний глава Белого дома заявил о том, что стремится к сотрудничеству на международной арене для борьбы с постигшими мир бедами, такими как COVID-19, изменением климата и распространением авторитаризма. Подобная риторика резко контрастировала с неприкрытым изоляционизмом его предшественника Дональда Трампа — во всяком случае, на словах.

Джо Байден и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, Байден заявил, что США «снова за столом», и страна больше не будет принимать односторонних решений и шагов. Однако за те восемь месяцев, что Байден находится при власти, он так и не перешел от слов к конкретным делам. Нынешний глава Белого дома, возможно, и презирает политику «Америки прежде всего» Трампа, при этом он делает всё возможное для продолжения наследия Трампа во всём, от внешней политики до торговли и иммиграции, пишет Элиза Лаботт в статье, вышедшей 22 сентября в Foreign Policy.

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Обещание Байдена «не принимать односторонних решений и шагов», должно быть, особенно «понравилось» Франции, которая до сих возмущена тем, что Вашингтон, никого не предупредив, заключил соглашение с Великобританией о постройке атомных подводных лодок для Австралии. В результате этого тайного сговора Париж лишился подписанного пять лет назад контракта на строительство новых подводных лодок для Канберры. Байден пытался добиться расположения европейских союзников, натерпевшихся за время четырехлетнего правления Трампа, однако то, как он подошел к этому вопросу, можно назвать в лучшем случае пренебрежением, а в худшем — чем-то достойным своего предшественника.

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Есть несколько причин, почему сделка была воспринята Парижем столь негативно. Стоимость контракта составила около $66 млрд, и президент Франции Эммануэль Макрон надеялся, что он придаст импульс в его предстоящей кампании по переизбранию. Однако дело здесь не только в упущенных финансовых возможностях. Новое соглашение идет вразрез со стратегией Франции в Индо-Тихоокеанском регионе именно в тот момент, когда США, по их же словам, пытаются собраться союзников для ответа на вызов усиления Китая в регионе. Франция — одна из немногих европейских стран, обладающих реальным присутствием в Тихом океане, хотя Великобритания и отправляет туда корабли. Кроме того, теперь Париж станет принимать еще более активные меры для обеспечения еще большей стратегической автономии.

«В Париже считают, что США тайно сформировали альянс с двумя партнерами, что подрывает всю индо-тихоокеанскую стратегию Франции за последнее десятилетие», — написал Бенджамин Хаддад из Атлантического совета (организация, признанная в РФ нежелательной).

Президент США Джо Байден выступает перед Генеральной Ассамблеей ООН (сс) The White House

В совместном заявлении министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоренс Парли выразили сожаление по поводу того, что крупный стратегический сдвиг со стороны Вашингтона «свидетельствует об отсутствии согласованности». В радиоинтервью Ле Дриан также назвал этот поступок американского лидера «ударом в спину», которого можно было ожидать от администрации Трампа.

«Метод Байдена похож на метод Трампа, —подчеркнул Ле Дриан в другом интервью. — Только в Twitter он столько не пишет».

Подобную точку зрения выразили также дипломаты из стран Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки, которые назвали курс Байдена «Америкой прежде всего», только завернутой в более теплый тон и более возвышенную риторику. Раз за разом администрация Байдена, в духе Трампа, не учитывала влияние своих решений на ее более крупные внешнеполитические цели, на американских союзников или на авторитет Америки на мировой арене.

На Украине, которой, как известно, нелегко пришлось при администрации Трампа, надеялись, что Байден вернет ей место в повестке дня Вашингтона, тогда как Байден, напротив, решил позволить России завершить строительство газопровода в Германию в обход Украины. Это решение будет стоить Киеву миллиардов долларов упущенной выгоды и сделает его уязвимым для российского энергетического шантажа. То, что Белый дом позволил проекту «Северный поток — 2» продолжаться, также вызвало гнев Польши, союзника США по НАТО.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Однако в последнее разочарована не только Польша. Из-за поспешного вывода американских войск из Афганистана многие стали задаваться вопросом о будущей надежности Америки как партнера в сфере безопасности. Союзники по НАТО почувствовали, что их оставили не у дел внезапным заявлением Байдена о том, что все силы США покинут Афганистан к 31 августа. Более того, странам НАТО пришлось спешно — поскольку, как отметил целый ряд военачальников блока, до конечного срока эвакуировать их не получилось — вывозить своих граждан из Афганистана во время хаоса, ознаменовавшего окончание 20-летней войны в республике и приход к власти боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вывод американских войск стал страшной новостью и для афганского народа, особенно для женщин и девочек. В новом отчете правозащитной организации Amnesty International отмечается, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неуклонно сводит на нет достижения в области прав человека последних двадцати лет». На сегодняшний день высказывается всё больше опасений, что страна снова станет убежищем для террористических группировок. Возвращение радикалов к власти также уже стало причиной нового потока беженцев на Ближний Восток и в Европу.

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Boeing C-17 ВВС США в аэропорту Кабула во время эвакуации (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Samuel Ruiz

Кроме того, в области торговли шаги Байдена по расширению программы «Покупайте американское» доказали, что он протекционист, как и Трамп, если не больше. Находясь у власти, Трамп называл себя «пошлинником» (tariff man), и, как верно отмечали в предвыборном штабе нынешнего президента США, американские граждане «заплатили высокую цену» за введенные республиканцем пошлин на всё, от стали и алюминия до европейских напитков и китайской электроники.

Тем не менее Байден сохранил большую часть введенных при Трампе барьеров, а некоторые даже расширил. И хотя президент-демократ и сделал конкуренцию с Китаем новым смыслом существования США, ему еще предстоит рассмотреть возможность присоединения к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве — соглашению, ставшему развитием подписанного еще при бывшем президенте Бараке Обаме соглашения, из которого Трамп вышел в первый же день своего правления. Это несмотря на то, что азиатские союзники Америки умоляли крупнейшую экономику мира вернуться в блок. К соглашению теперь стремится присоединиться и Китай. И хотя Трамп нанес сокрушительный удар по международному торговому порядку, безосновательно мотивируя это нуждами национальной безопасности, взимая пошлины и разрушая работу Всемирной торговой организации, Байден мало что сделал для устранения этого ущерба.

Можно вспомнить и о ядерной сделке с Ираном — еще одном соглашении эпохи правления Обамы, из которого вышел Трамп. Во время предвыборной кампании Байден пообещал вернуться в число стран-участниц, если Иран вновь станет выполнять взятые на себя обещания. Однако прошло несколько месяцев, а переговоры с Тегераном так и не состоялись. Теперь же говорят о продлении срока действия и ужесточении его положений, а также вводятся более жесткие санкции против Ирана.

Не то чтобы жесткая линия в отношении Ирана была призвана успокоить Саудовскую Аравию: в сентябре администрация Байдена объявила, что выведет батареи противоракетной обороны Patriot из Саудовской Аравии и соседних стран, даже несмотря на риск того, что королевство станет мишенью для атак беспилотников и ракет со стороны поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене и из самого Ирана. На этом фоне принц Турки бин Фейсал Аль Сауд, бывший начальник разведки Саудовской Аравии, который также был послом в США, недавно заявил, что Эр-Рияду «нужно быть уверенными в готовности Америки держать свое слово».

Система Patriot

Разочарованы и в Латинской Америке, где надеялись, что за уходом Трампа последует политика добрососедства со стороны Вашингтона. Так, Байден не отменил введенных Трампом более жестких санкций против Кубы и не стал продолжать начатый Обамой курс на историческое потепление отношений с островом именно тогда, когда кубинский народ страдает от экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

Граждане Гаити всё еще не оправились от убийства своего президента, совершенного в июле. Страна потрясена непрекращающимся насилием и находится на грани экономического коллапса. Тем не менее Байден, который пообещал следовать более гуманному подходу к иммиграции, чем его предшественник, принимает активные меры по депортации около 14 тыс. гаитянских мигрантов в соответствии с иммиграционным указом эпохи пандемии Трампа, несмотря на призывы правительства Гаити не отправлять их обратно из-за неспособности справиться с наплывом людей.

Дело не только в гаитянах: Байден высылает людей быстрее, чем администрация Трампа, согласно данным таможенной и пограничной службы США. И Байден не стал поначалу поднимать введенный Трампом рекордно низкий предел количества беженцев, которых могут принять США, несмотря на то, что во время выборов он обещал сделать именно это. Кроме того, он до сих пор не выполнил обещание увеличить этот показатель. И касается это не только мигрантов и беженцев. Администрация Байдена разозлила всю Европу, отказавшись ответить взаимностью и разрешить жителям стран Европы въезжать в Соединенные Штаты этим летом, лишь ослабив политику в отношении полностью вакцинированных путешественников накануне ассамблеи ООН.

Беженцы во временном лагере в городе Донна, штат Техас (сс) U.S. Customs and Border Protection

У вакцинной дипломатии Байдена тоже не так уж много друзей. Всемирная организация здравоохранения раскритиковала его за то, что он подталкивал своих сограждан к тому, чтобы они сделали прошли дополнительную вакцинацию, когда миллиарды людей во всём мире еще не получили и первой своей дозы препарата. Так, три четверти из более чем 5,7 млрд сделанных прививок были сделаны всего в 10 странах, в том числе в США. 22 сентября отчасти в качестве реакции на эти жалобы Соединенные Штаты объявили, что пожертвуют еще $500 млн странам с низким и средним уровнем доходов.

В первые дни своего правления Байден придал «мягкости» политике Трампа «Америка прежде всего», изображая себя мостом к новой эре лидерства США и от внешней политики представителей истеблишмента из числа демократов к более прогрессивной. Байден изменил националистическое видение Трампа, сделав благополучие американских рабочих семей центральным принципом своего курса, но в рамках более традиционной внешней политики США. В то время как Трамп считал, что союзники — это нахлебники, пользующиеся преимуществами Соединенных Штатов, Байден назвал их прибыльными инвестициями, которые будут крайне полезны в борьбе с глобальными угрозами и противодействии Китаю. В то время подход Байдена вызывал осторожный оптимизм, если не аплодисменты, со стороны союзников США. Теперь они утверждают, что «Америка прежде всего» Байдена не добрее и не мягче, а просто циничнее и более безучастная.

Ни одна из этих проблем сама по себе не предвещает дальнейшего развала глобального лидерства США, начавшегося еще при Трампе. Тем не менее «внешняя политика для среднего класса» Байдена, направленная на сдерживание туманных зарубежных обязательств, и стратегическая озабоченность Китаем указывают на две тревожные тенденции.

Дональд Трамп (сс) The White House

Во-первых, это сворачивание деятельности США в таких регионах, как Ближний Восток, Африка и Латинская Америка. Ни один из этих регионов не может считаться особенно стабильным, в каждом из них наблюдаются проблемы в области демократии, безопасности и экономики, которые в любой момент могут перерасти в полномасштабный кризис.

Во-вторых, это продолжающиеся геополитические колебания США, из-за которых Вашингтон может считаться надежным настолько, насколько того требуют его краткосрочные интересы. Это тот вид транзакционного поведения, из-за которого США и лишились доверия и хорошей репутации в годы правления Трампа.

Все действия США при Трампе, которые подтолкнули Макрона к стратегической автономии, включая укрепление обороноспособности и прекращение финансовой и экономической гегемонии США, продолжались или даже обострились при Байдене. И дело не только во Франции: председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал американо-австралийскую сделку по подводным лодкам пренебрежением ко всей Европе, что заставило континент усомниться в лояльности и приверженности Америки тем, что должно быть ее союзником.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден (сс) The White House

Если на США уже нельзя будет положиться в той же степени, у таких держав, как Россия и Китай, появляется больше пространства для маневра. Европейский союз недавно опубликовал свою стратегию по усилению своего присутствия и противодействию Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, в которой содержится призыв к углублению связей с Индией, Японией, Австралией и Тайванем. Но в ЕС не особо стремятся к холодной войне с Пекином и с большей вероятностью будут сотрудничать с Китаем по таким вопросам, как климат, торговля, инвестиции и технологии. Точно так же несколько стран с прочными экономическими связями с Россией, особенно Германия, почувствуют больше возможностей преследовать собственные интересы с Москвой.

В первые месяцы своего правления Байден решил очень несложную задачу демонстрации того, что он не Трамп. Но со временем — а дела показательнее, чем успокаивающие слова — союзники стали беспокоиться в связи с тем, что в реальности разница между их курсом незначительна. Версия Байдена «Америка прежде всего» может быть более теплой, простой и в целом более последовательной, но лучшее, что президент мог сделать, чтобы исправить ущерб, нанесенный Трампом глобальному положению Америки, — это перестать продолжать его курс.