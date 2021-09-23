Москва, , 11:47 — REGNUM Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Там обратили внимание на то, что индексация потребует дополнительных денег, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке будут покрываться расходы, сообщает «Интерфакс».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится несколько законопроектов об индексации пенсий работающим пенсионерам. Один документ внесен депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, еще один — парламентариями от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.

В «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым направляли запрос в правительство РФ на имя вице-премьера Татьяны Голиковой по вопросу сроков индексации пенсий работающим пенсионерам.

Читайте также: В Госдуме подготовили парламентский запрос об индексации пенсий работающим