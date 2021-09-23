Омск, 23 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались девять пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в региональном министерстве здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 2170 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 сентября в регионе выявлено 81 913 носителей коронавируса, выздоровели 62 004 человека.