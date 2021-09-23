Тольятти, Самарская область, 23 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Тольяттинский государственный университет (ТГУ) совместно с компанией F-Design разработал багги на агрегатах автомобилей ВАЗ. Патент на промышленный образец автомобиля размещён в базе данных Федерального института промышленной собственности.

Fips.ru Багги ТГУ

Подробностей об этом проекте пока нет. Известно только, что багги помогали разрабатывать специалисты фирмы F-Design, известной по своим тюнинговым «пакетам» к автомобилям Niva.

Судя по патентным изображениям, багги получит пространственный каркас, сваренный из стальных труб круглого сечения, пластиковую крышу, кожух моторного отсека и багажник. Автомобиль также имеет покрышки с развитыми грунтозацепами. Стёкол у баги нет. Двери машине заменяет каркас из труб.

Рассчитана машина на четырёх человек.

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