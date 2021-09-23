Казань, 23 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Татарии вводить дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом, пока не планируют. Об этом 23 сентября заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Пока на сегодняшний день ни о каких ограничениях мы не говорим», — цитирует «Татар-информ» спикера.

Галимова пояснила, что ежедневно у главы республики Рустама Минниханова проходят рабочие встречи с руководством регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, министром здравоохранения и сотрудниками управления Роспотребнадзора, где обсуждается текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация.

«На сегодняшний день никаких решений о дополнительных ограничениях не принято», — подчеркнула представитель Казанского Кремля.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за время пандемии от COVID-19 скончались по состоянию на 23 сентября 724 человека.

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