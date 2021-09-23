Москва, 23 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Модель российской экономики предполагает устойчивый рост цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Picserver.org Инфляция

«Не стоит всерьёз опасаться начала дефляции в России в годовом выражении в ближайшие годы. Действительно, в РФ в 2017, 2019 и в 2020 годах наблюдалась месячная дефляция в августе и сентябре. Это характерно и для ряда прошлых лет», — заявил Манжос.

«Очевидно, что такая тенденция носит сугубо сезонный характер, связанный с созреванием нового урожая в стране. Однако такие сезонные отклонения не в силах переломить многолетнюю тенденцию к инфляции», — указал он.

Он отметил, что существенный риск дефляции, не связанной с краткосрочными сезонными факторами, было бы больше оснований ожидать в стране с сильной валютой и ориентацией производств на внутренний рынок.

«Это явно не соответствует текущему состоянию отечественной экономики, которая ориентирована на экспорт ресурсов или продукции с низкой степенью переработки. Не способствует дефляции в России и многолетняя устойчивая тенденция к сильному ослаблению курса рубля», — отметил Манжос.