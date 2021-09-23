Кострома, 23 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Почти 3 тысячи жителей Костромской области ревакцинировались от COVID-19. Об этом в ходе прямого эфира на ОТРК «Русь» рассказал директор департамента здравоохранения региона Николай Гирин.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

«Ревакцинацию на данный момент прошли почти 3 тысячи человек. Её можно проводить и двухкомпонентным «Спутником V», и «Спутником Лайт ». Обе вакцины в регионе есть в достаточном количестве, в общей сложности порядка 50 тысяч доз. Вакцина доступна во всех медучреждениях и пунктах вакцинации»

Напомним, ревакцинация от COVID-19 в Костромской области стартовала в начале августа. Потребность в «обновлении» антител на данный момент имеют более 10 тысяч человек.

Врачи рекомендуют делать повторную прививку от коронавируса через шесть месяцев с момента получения второй дозы «Спутника V». В случае отсутствия хронических заболеваний консультация терапевта не требуется.