Нью-Йорк, США, , 11:44 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский пригласил посетить с визитом Украину премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

«Владимир Зеленский пригласил Бориса Джонсона посетить Украину», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что стороны обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украиныи вокруг страны.

Помимо того, добавляется, что Зеленский передал Джонсону список из почти 450 украинских граждан, которые якобы незаконно удерживаются в ДНР и ЛНР, а также в Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Организация Объединённых Наций должна отреагировать на участие жителей Крыма и Донбасса в выборах в Государственную думу РФ, которые прошли в России с 17 по 19 сентября.