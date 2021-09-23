Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Ленинградской области от гриппа вакцинировалось менее 6% взрослого населения. По словам главы регионального Управления Роспотребнадзора Ольги Историк, это катастрофически мало.

NIAID Прививка от гриппа

По ее словам, в области имеется достаточное количество вакцины от гриппа, но интереса к вакцинации среди жителей не видно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы недостаточно вакцинированы от гриппа. По итогам прошлой недели мы вакцинировали от гриппа чуть более 5%, даже 6% не достигли. Ситуацию надо выравнивать как по одной ситуации, так и по другой», — сказала Историк, имея в виду снизившиеся темпы вакцинации от коронавируса.

По словам председателя комитета по здравоохранению Ленобласти Сергея Вылегжанина, в планах у региона привить от гриппа не менее 1,202 млн человек. Вакцинация будет проходить параллельно с вакцинацией от COVID-19. Разброс между прививками должен составлять не менее одного месяца.

«Вакцина от гриппа в регион поступила около десяти дней назад. Вакцинировано уже около 21,5 тыс. человек. В первую очередь привились медицинские работники, работники образования, соцзащиты», — пояснил чиновник отметив, что сейчас перед региональными властями стоит «нетривиальная задача» — привить столько же человек, сколько прививалось до пандемии. Это, по мнению Вылегжанина, очень сложно, но выполнимо.

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