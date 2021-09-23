Омск, 23 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. По состоянию на 23 сентября в Омской области подтверждено 81 913 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в Омской области выявили 372 носителя коронавируса, в том числе 295 — лечатся амбулаторно.

Выздоровели 463 человека. Общее число выздоровевших в регионе — 62 004 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Омской области COVID-19 диагностировали у 376 человек.