Москва, , 11:52 — REGNUM Российская Служба внешней разведки (СВР) не даёт комментариев по поводу предъявления российскому гражданину обвинений в рамках дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом сообщили 23 сентября в пресс-бюро СВР.

Скотланд-Ярд Man vyi

«Без комментариев», — ответили в ведомстве ТАСС.

Ранее Скотленд-Ярд сообщил через Twitter, что ещё один российский гражданин подозревается в причастности к покушению на убийство в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Имя этого человека — Денис Сергеев, он также известен как Сергей Федотов и якобы является «агентом ГРУ».

Как сообщало ИА REGNUM, британские власти утверждают, что 4 марта 2018 года Скрипаля, осуждённого в России за шпионаж в пользу Британии, а также его дочь Юлию отравили боевым ядом. Это произошло в британском городе Солсбери, к инциденту якобы причастна Россия. Москва все подобные обвинения отвергла. В покушении на Скрипалей Британия подозревает двух граждан РФ, «агентов ГРУ» Александра Петрова и Руслана Боширова.

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