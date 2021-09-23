Уфа, 23 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Около 593 тысяч га земель пострадало во время засухи в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов выступая перед депутатами госсобрания региона.

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Он напомнил, что в республике летом текущего года из-за засухи в 54 муниципалитетах и одном городском образовании был введен режим чрезвычайной ситуации. В результате аномально жаркой погоды пострадало около 593 тысяч га земель, в том числе погибли насаждения на 304 тыс. га.

«Кроме того, в двух муниципальных районах, это Баймакский и Абзелиловский, в июле был объявлен режим ЧС муниципального уровня в связи с массовым поражением растений вредителями (пострадало более 500 га)», — приводит пресс-служба министерства сельского хозяйства республики слова Фазрахманова.

Он также отметил, что в Башкирии завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. При этом было собрано 2,2 млн тонн зерна, что почти в два раза меньше показателя 2020 года.

Сообщается, что в Башкирии засуха привела к существенному уменьшению объемов заготовки кормов для сельскохозяйственных животных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из бюджета Башкирии на поддержку пострадавших от засухи районов Зауралья намерены выделить 75 млн рублей.