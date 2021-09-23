Ульяновск, 23 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Ульяновская область в 2022 году примет VIII Всероссийскую летнюю Универсиаду. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Огонь универсиады

О решении конкурсной комиссии Министерства спорта России проинформировал генеральный секретарь Российского спортивного студенческого союза Дмитрий Киселёв. В Ульяновской области состоятся открытия и закрытия Универсиады, а также соревнования по шести видам спорта.

Исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Ульяновской области Рамиль Егоров отмечает, что 2022 год пройдёт под эгидой студенческого спорта. И поэтому «очень отрадно, что Ульяновская область станет центральной площадкой проведения» Универсиады.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в Екатеринбурге пройдут XXXII Всемирные летние студенческие игры. Ожидается, что его посетят около 800 тыс. человек. В городе построят и реконструируют десятки объектов.