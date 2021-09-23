Москва, 23 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Сегодня, 23 сентября, президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Международной научно-практической конференции «Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда», посвященной 75-летию Нюрнбергского процесса, сообщается на сайте Кремля.

Скамья подсудимых на Нюрнбергском процессе

Президент отметил, что Нюрнбергский процесс вынес правовой и нравственный приговор нацистским палачам и их пособникам. Одно из неопровержимых доказательств тягчайших преступлений гитлеровского режима — блокада Ленинграда, приведшая к гибели сотен тысяч людей.

«Наш общий долг — помнить об уроках прошлого, которые призывают противостоять экстремизму, ксенофобии, национальной нетерпимости. Выводы Нюрнбергского трибунала никогда не подвергнуться забвению», — выразил уверенность Путин.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент России Владимир Путин заявлял, что попытки расшатать принципы послевоенного миропорядка, связанные с решениями Нюрнбергского процесса, ударят по безопасности во всём мире.

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