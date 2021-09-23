Москва, 23 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Большая часть кандидатов в депутаты Госдумы РФ из первой пятёрки списка «Единой России» не планирует переходить на работу в нижнюю палату Федерального Собрания. Как сообщает 23 сентября РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, точка в вопросе о том, кто в итоге возьмёт депутатский мандат, будет поставлена в ходе встречи президента Владимира Путина с лидерами избирательного списка «Единой России».

Duma.gov.ru Заседание Госдумы

Собеседники добавили, что глава государства планирует встретиться с главами Минобороны и МИД РФ Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой в конце сентября.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что встречи действительно планируются, но дату уточнять не стал.

«Шойгу и Лавров не планируют брать мандаты. Не планируют переходить в Госдуму также Проценко и Шмелева. Предварительно решено, что в Госдуму перейдет Кузнецова. Окончательной решение примет президент после встречи с лидерами списка», — сообщает издание со ссылкой на источники.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Единой России», комментируя сообщения в ряде СМИ о том, что глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергея Шойгу могут отказаться от мандатов депутатов Госдумы РФ, заявили, что по этому вопросу пока идут консультации.

Напомним, выборы в Государственную думу РФ проходили с 17 по 19 сентября. Партия «Единая Россия» получила 49,82% голосов избирателей. Также в Госдуму прошли партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

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