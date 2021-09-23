Экономика Вологодчины преодолела пандемийный кризис — губернатор
Вологда, 23 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Вологодская область преодолела экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом на заседании регионального правительства заявил губернатор региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.
Он отметил, что за период пандемии 2020−2021 годов, несмотря на последствия локдауна, рост ВРП составил в сопоставимых ценах 3,8% к 2019 году. Более того, экономика Вологодской области восстанавливается даже стремительнее, чем в РФ (рост ВВП за аналогичный период составил 1%). Прогнозируется, что в период с 2022 по 2024 год, индекс промышленного производства в области будет расти по 1,5−2% в год.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин заявил, что российская экономика восстановилась после пандемии, ВВП вышел на докризисный уровень.