Вологда, 23 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Вологодская область преодолела экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом на заседании регионального правительства заявил губернатор региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Последствия пандемийного кризиса в сферах экономики Вологодской области преодолены. Растут объемы промышленного производства, розничной торговли, платных услуг, строительства. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сельское хозяйство также держит высокую планку по объемам производства. Хотелось бы поблагодарить всех за достигнутые результаты», — отметил Кувшинников.

Он отметил, что за период пандемии 2020−2021 годов, несмотря на последствия локдауна, рост ВРП составил в сопоставимых ценах 3,8% к 2019 году. Более того, экономика Вологодской области восстанавливается даже стремительнее, чем в РФ (рост ВВП за аналогичный период составил 1%). Прогнозируется, что в период с 2022 по 2024 год, индекс промышленного производства в области будет расти по 1,5−2% в год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин заявил, что российская экономика восстановилась после пандемии, ВВП вышел на докризисный уровень.