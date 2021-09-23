Сегед, Венгрия, , 11:46 — REGNUM Евросоюз должен защищать свои границы намного южнее, и поэтому Сербия должна была уже стать членом ЕС и зоны Шенгена. Об этом 22 сентября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время инспекции венгерско-сербской границы.

Виктор Орбан European People's Party

По его мнению, если бы Сербия уже находилась в составе Евросоюза, «это гарантировало бы всем нам больше безопасности».

Орбан высказал мнение о том, что Венгрия в скором будущем столкнется с новым давлением мигрантов на своих южных границах, потому что, «люди, сбежавшие из Афганистана, попытаются здесь войти на территорию ЕС». При этом он отметил, что ограждение, которое Венгрия построила на границе с Сербией, не нужно укреплять, оно уже достаточно прочное.

«Слабое звено — это Брюссель. Там говорят: кто захочет приехать из Афганистана в Европу, того нужно принять. Это предательство. Тысячи человек на границах препятствуют приезду мигрантов, а потом Брюссель говорит, что нужно привести мигрантов из Афганистана», — процитировал телеканал РТС слова Орбана.

Напомним, что ранее венгерские власти на границе с Сербией установили заграждение, которое должно защитить Венгрию от проникновения нелегальных мигрантов на ее территорию. Почти ежедневно венгерская полиция задерживает мигрантов, которых нелегально ввозят на венгерскую территорию в основном из Сербии, и возвращает их обратно.