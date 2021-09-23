Москва, 23 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Ослабление рубля относительно доллара США и евро может стать ключевым фактором для очередного эпизода ускорения инфляция в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

ИА REGNUM Инфляция

«Очевидной причиной для ускорения темпов инфляции в РФ может послужить довольно сильное ослабление отечественной валюты от текущих уровней по отношению к доллару США и евро», — заявил Манжос.

«Эта тенденция носит долгосрочный волнообразный характер. Нет никаких оснований считать, что она переломлена. Падение обменного курса российского рубля будет означать автоматический рост цен сначала на импортные, а затем и на отечественные товары и услуги», — указал он.

По его словам, такая ситуация неоднократно наблюдалась в РФ уже в течение 30 лет. При этом относительно высокие цены на углеводороды не защищают рубль от ослабления в долгосрочной перспективе.

«При таких же ценах на нефть, как в настоящее время, курс доллара США в августе 2007 года оставлял порядка 25,7 рублей. Сейчас он почти в три раза выше», — отметил эксперт.