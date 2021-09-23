Волгоград, , 11:38 — REGNUM Заявление об отказе от депутатского мандата направил в ЦИК России губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Андрей Бочаров Volganet.ru

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Глава региона возглавлял партийный список «Единой России» на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва. Губернатор продолжит работу в области, его мандат перейдёт следующему кандидату. В тройке лидеров единороссов также глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, который может перейти на работу в Москву, сообщают «Новости Волгограда».

По данным облизбиркома, на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу победу одержала «Единая Россия» с результатом 58,43%. На одномандатных округах избраны единороссы Алексей Волоцков (61,67%), Андрей Гимбатов (56,14%), Владимир Плотников (55,31%) и Олег Савченко (51,55%).

Явка с учётом участков, образованных за пределами РФ, составила 64,97% избирателей.